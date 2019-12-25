В Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении отца погибшего при падении из окна мальчика

Потерпевшая и обвиняемый ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Отец ребёнка принес извинения и оплатил услуги психолога.

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении отца пятилетнего мальчика, погибшего при падении из окна.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, трагедия произошла 1 июля в квартире на проспекте Большевиков. Мужчина утром ушёл из дома, оставив ребёнка одного. Ближе к вечеру мальчик нашел в тумбочке ручку открытия створок окна, залез на стол, открыл окно и выпал из него. Он умер от полученных травм в больнице имени Раухфуса.

Потерпевшая и обвиняемый ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Отец ребёнка принес извинения и оплатил услуги психолога.

Прокурор возражал против прекращения дела. Однако суд учел, что отец погибшего мальчика не судим, вину признал, раскаялся, поэтому прекратил уголовное дело.

Накануне девятиклассница упала с 6 этажа на Комендантском проспекте.

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