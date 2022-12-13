В Петербурге суд не стал взыскивать расходы застройщика с защитников Манежа лейб-гвардии Финляндского полка

Иск подала компания "Legenda". Она в апреле 2022 года снесла Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии В.О., 19.

В среду, 5 апреля, Куйбышевский суд отказался взыскать с градозащитников 1,5 млн рублей в качестве судебных расходов по делу Манежа лейб-гвардии Финлянского полка. Об этом 5 апреля рассказали в пресс-службе общества защиты памятников истории и культуры "Старый Петербург".

Иск подала компания "Legenda". Она в апреле 2022 года снесла Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии В.О., 19. После этого СК возбудил уголовное дело, обвиняемым по которому стал председатель КГИОП Сергей Макаров. Петербуржцы уверены, что иском в суд застройщик хочет отомстить им за градозащитную активность. На суде экс гендиректор ООО "НИиПИ Спецреставрация" Игорь Пасечник не смог вспомнить, вносил ли КГИОП какие-либо поправки в историко-культурное исследование.

Суд согласился с тем, что выполнение историко-культурных исследований, на которые застройщик якобы потратил 1,3 миллиона рублей, не способствовало принятию судебного решения в апреле 2022 года. Кроме того, непосредственно застройщик не оплачивал адвоката.

Ранее после вмешательства СК приостановили снос флигеля на Егорова. Активисты считают, что этот флигель является историческим, то есть построенным до 1917 года, а не в 1930, как это указано в официальных документах.

Фото: Piter.tv

