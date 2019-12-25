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В Петербурге стоимость сбора ребенка в школу в среднем обходится в 13 тыс. рублей
Сегодня, 13:44
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В Петербурге стоимость сбора ребенка в школу в среднем обходится в 13 тыс. рублей

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Сборы детей в школу подорожали за год на 20 процентов.

Стало известно, что сборы детей в школу подорожали за год на 20%. Об этом сообщили на аналитики Superjob, которые провели исследование. В проекте приняли участие 9 тыс. человек. 

В среднем петербуржцы готовы потратить на сборы детей в школу 13,1 тыс. рублей. Еще больше денег за подготовку чада к учебе придется отдать московским мамам и папам. В столице сборы обойдутся в 14,4 тыс. рублей. 

Отметим, что в Северной столице инфляция в отделе  школьных товарах оказалась самой высокой в стране. Так, цены в городе выросли на 31%. В столице – на 30%, в Екатеринбурге – на 22%, в Омске – на 7%.

Ранее на Piter.tv: более 300 детей, приехавших из Украины, зачислены в петербургские школы.

Фото: Piter.tv

Теги: родители, сбор в школу, траты, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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