В Петербурге стартовал первый пассажирский рейс трамвая "Славянка"

Она связала Шушары и метро Купчино

В Санкт-Петербурге запустили первый пассажирский трамвайный рейс по новой линии "Славянка", соединившей поселок Шушары и станцию метро "Купчино". Первый выход трамвая на линию жители города встретили аплодисментами.

Информацию о начале пассажирского движения также подтвердили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Новый маршрут стал частью развития скоростного трамвайного сообщения на юге города. В комитете уточнили, что посадка и высадка пассажиров на станции метро "Купчино" осуществляется со стороны Балканской площади. Для пассажиров оборудована крытая платформа, расположенная рядом с Балканским рынком.

Маршрут трамвайной линии "Славянка" в прямом направлении проходит по Балканской площади, набережной реки Волковки, далее через путепровод над Витебским проспектом и путепровод над Кольцевой автомобильной дорогой, затем по Вилеровскому переулку и Старорусскому проспекту. В обратном направлении трамвай следует по Старорусскому проспекту, Вилеровскому переулку, путепроводу над КАД, путепроводу над Витебским проспектом, набережной Волковки и возвращается на Балканскую площадь.

Запуск пассажирского движения по линии "Славянка" направлен на улучшение транспортной доступности Шушар и снижение нагрузки на автомобильные дороги и автобусные маршруты в южной части Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного