  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге станет в два раза меньше домов с длительным отключением горячей воды
Сегодня, 18:04
102
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге станет в два раза меньше домов с длительным отключением горячей воды

0 0

Минимальный срок отключения ГВС во время летней ремонтной компании составит от 1 до 4 дней,

В среду, 6 апреля, стало известно, что количество многоквартирных домов с отключением горячего водоснабжения менее чем на 10 дней выросло более чем в два раза. Об этом сообщает "Peterburg2". 

По сравнению с прошлым годом количество многоквартирных домов, которые будут отключены от ГВС на срок от 10 до 14 дней, сократилось на 1,5 тысячи. Это удалось благодаря использованию резервных связей и оптимизации работ по устранению дефектов.

Так, минимальный срок отключения ГВС во время летней ремонтной компании составит от 1 до 4 дней, а максимальный срок – от 10 до 14 суток. 

Ранее мы писали, что петербуржцы могут узнать, когда у них отключат горячую воду. Ежегодно в межотопительный период проводятся испытания теплосетей.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: гвс, отключение, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии