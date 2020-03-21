В Петербурге станет в два раза меньше домов с длительным отключением горячей воды

Минимальный срок отключения ГВС во время летней ремонтной компании составит от 1 до 4 дней,

В среду, 6 апреля, стало известно, что количество многоквартирных домов с отключением горячего водоснабжения менее чем на 10 дней выросло более чем в два раза. Об этом сообщает "Peterburg2".

По сравнению с прошлым годом количество многоквартирных домов, которые будут отключены от ГВС на срок от 10 до 14 дней, сократилось на 1,5 тысячи. Это удалось благодаря использованию резервных связей и оптимизации работ по устранению дефектов.

Так, минимальный срок отключения ГВС во время летней ремонтной компании составит от 1 до 4 дней, а максимальный срок – от 10 до 14 суток.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут узнать, когда у них отключат горячую воду. Ежегодно в межотопительный период проводятся испытания теплосетей.

Фото: Piter.tv

