В Петербурге счет за ЖКУ в январе стал меньше почти на 9%

Собственники, чьи счета за ЖКУ выше, чем счета за аналогичный период предыдущего года, могут обратиться в управляющую компанию.

Средняя сумма счета по оплате ЖКХ за январь 2020 года, по сравнению с январем 2019-го снизилась на 8,97%. Об этом сообщила пресс-служба Жилкома.

Снижение счетов зафиксировали в Красносельском, Фрунзенском, Московском и Василеостровском районах. Это произошло из-за высокой температуры воздуха на улице и из-за снижения доли отпуска тепла ресурсоснабжающих организаций. Также в некоторых многоквартирных домах имеются индивидуальные тепловые пункты.

Собственники, чьи счета за ЖКУ выше, чем счета за аналогичный период предыдущего года, могут обратиться в УК.

Ранее Владимир Путин одобрил отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ.

Фото: Piter.TV