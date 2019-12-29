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В Петербурге счет за ЖКУ в январе стал меньше почти на 9%
Сегодня, 12:48
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nastya960

В Петербурге счет за ЖКУ в январе стал меньше почти на 9%

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Собственники, чьи счета за ЖКУ выше, чем счета за аналогичный период предыдущего года, могут обратиться в управляющую компанию.

Средняя сумма счета по оплате ЖКХ за январь 2020 года, по сравнению с январем 2019-го снизилась на 8,97%.  Об этом сообщила пресс-служба Жилкома.

Снижение счетов зафиксировали в Красносельском, Фрунзенском, Московском и Василеостровском районах. Это произошло из-за высокой температуры воздуха на улице и из-за снижения доли отпуска тепла ресурсоснабжающих организаций. Также в некоторых многоквартирных домах имеются индивидуальные тепловые пункты.

Собственники, чьи счета за ЖКУ выше, чем счета за аналогичный период предыдущего года, могут обратиться в УК.  

Ранее Владимир Путин одобрил отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ.

Фото: Piter.TV 

Теги: жку, жкх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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