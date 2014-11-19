В Петербурге спустя годы установили участника группировки причастной к убийству мигранта

Старое дело о расправе на улице Марата получило продолжение.

В Петербурге правоохранительные органы установили участника преступления, совершённого 14 декабря 2003 года во дворе жилого дома на улице Марата. Тогда погиб гражданин одного из азиатских государств, которому нанесли множественные ножевые ранения.

По данным следствия, убийство совершили участники националистической группировки. Проведённая проверка подтвердила, что мотивом преступления стала расовая ненависть. Сотрудники ГУУР МВД и Центра "Э" определили личность одного из участников нападения.

Задержан 42-летний житель Петербурга, работающий бригадиром по ремонту железнодорожных путей. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Оперативно-следственные действия продолжаются, проверяется причастность других лиц к преступлению.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти