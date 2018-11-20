В Петербурге спасатели вызволили из залитой кипятком квартиры собаку и кота

Четвероногие друзья остались дома одни, в то время как в квартире прорвало трубу с кипятком.

Сегодня, 30 января, около 12 часов ночи в правоохранительные ораны сообщили о том, что в квартире жилого дома № 10, расположенного на улице Мясная в Адмиралтейском районе Петербурга хлещут потоки кипятка из поврежденной трубы. Об этом информирует сетевое издание "Moika.78.ru".

Кипяток стал заливать расположенную ниже квартиру. Когда хозяйка вышла на лестничную площадку, чтобы пойти к заливавшим ее соседям, входная дверь случайно захлопнулась. В квартире при этом остались кошка и собака. Женщина вызвала спасателей, которые взломали дверь и вытащили питомцев. Они остались целы и невредимы.

Теперь в квартире необходимо провести ремонт, так как в результате коммунальной аварии с потолка обвалилась штукатурка, а также были повреждены перекрытия.

Источник: сетевое издание "Moika.78.ru"

Фото: HitGid