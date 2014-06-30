В Петербурге согласовали крупную застройку у Балтийского вокзала

С жильем и соцобъектами.

Около Балтийского вокзала появится жилой комплекс, гостиница и объекты социальной инфраструктуры. Корректированный проект планировки территории одобрили 8 декабря на совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства, сообщила пресс-служба Смольного.

Расчерченный под застройку участок расположен между Балтийским вокзалом, зданием Варшавского вокзала, Митрофаньевским шоссе и перспективным продолжением Измайловского проспекта.

Проект предусматривает строительство трёх жилых домов, гостиницы на 1 450 постояльцев, детского сада на 105 мест и школы на 825 мест. Встроенные помещения площадью 5 тысяч кв. метров планируется отвести под "Серебряный центр" — объект социальной поддержки для пожилых жителей Адмиралтейского района.

Детский сад и школа будут переданы городу безвозмездно. В собственность Петербурга также поступит спортклуб площадью 4 тысячи кв. метров и помещения для дополнительного образования, предусмотренные проектом.

Ранее сообщалось, что петербуржцам готовят более 50 новых парков и скверов в 2026 году.

Фото: пресс-служба Смольного