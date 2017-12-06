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В Петербурге собирается пробка из-за фуры, которая перегородила дорогу

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В Петербурге собирается пробка на Новочеркасском проспекте.

В Санкт-Петербурге 6 декабря днем на Новочеркасском проспекте, в 50 метрах от перекрёстка с улицей Таллинской, перекрыла дорогу фура.

По предварительной версии, водитель, выезжая со двора не рассчитал радиус поворота или не хватило места для выезда из-за припаркованных у тротуара автомобилей. Сейчас, водители машин пытаются объехать большегруз по пешеходной дороге. Очевидцы рассказывают, что водитель фуры в находится в растерянном состоянии. 

По кадрам видеозаписи видно, что на участке уже затруднено транспортное движение. Судя по всему, вскоре там образуется огромная пробка. 

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб ДТП Лента новостей

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