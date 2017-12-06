В Петербурге собирается пробка из-за фуры, которая перегородила дорогу

В Петербурге собирается пробка на Новочеркасском проспекте.

В Санкт-Петербурге 6 декабря днем на Новочеркасском проспекте, в 50 метрах от перекрёстка с улицей Таллинской, перекрыла дорогу фура.

По предварительной версии, водитель, выезжая со двора не рассчитал радиус поворота или не хватило места для выезда из-за припаркованных у тротуара автомобилей. Сейчас, водители машин пытаются объехать большегруз по пешеходной дороге. Очевидцы рассказывают, что водитель фуры в находится в растерянном состоянии.

По кадрам видеозаписи видно, что на участке уже затруднено транспортное движение. Судя по всему, вскоре там образуется огромная пробка.

Видео: Piter.tv