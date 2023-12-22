В Петербурге школьница забеременела от четверокурсника

Студента задержали.

Полиция задержала студента четвертого курса одного из учебных заведений Петербурга за связь с несовершеннолетней. Об этом стало известно 78.ru.

Девятиклассница проходила обследование в подростковом медицинском центре. Врачи рассказали ей, что она находится на 5-6 неделе беременности. По словам девочки, отношения у нее были только с одним молодым человеком. Им оказался 20-летний студент колледжа.

Позже выяснилось, что юноша познакомился со школьницей на вечеринке, когда ей было 13 лет. Через год они начали вести половую жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали студента. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

Ранее мы писали о том, как петербурженка, которая похитила школьников на 4-й Советской улице, отправлена под стражу.

Фото: Unsplash.