В Петербурге сбоит система портала госуслуг на подачу заявлений в первый класс

Родители сообщают о проблемах подачи заявлений на поступление первоклассников в образовательные школы Петербурга.

С 15 декабря в государственные образовательные учреждения начинают принимать заявления на поступление первоклассников. Однако, родители заметили проблемы с реализацией данной услуги. Многофункциональные центры ссылаются на неполадки с государственным порталом.

Очевидцы рассказывают, что с девяти часов утра у специалистов МФЦ не получается зарегистрировать желающих из-за отсутствия обратной связи от портала госуслуг. Сам сайт работает в обычном режиме, как и его раздел об образовании.

Сообщается, что с момента начала записи, более 4,5 тысячи петербуржцев успели подать заявку. Заявления должны приниматься до 19 января. В первую очередь регистрируются льготные слои населения, которые имеют преимущества при наборе в школы. Основной этап приема детей на обучение в первый класс начнется с 20 января.