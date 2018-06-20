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В Петербурге с начала года от льда и наледи пострадали почти 4000 человек
Сегодня, 15:34
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nastya960

В Петербурге с начала года от льда и наледи пострадали почти 4000 человек

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Также был один смертельный случай.

В Петербурге в период с 1 января по 13 марта из-за снегопада и плохой уборки травмы различной степени тяжести получили 3846 человек (3755 человек пострадали от гололеда). Об этом сообщает комитет по здравоохранению.

В среднем, петербуржцы ждали помощи врачей в городских травмпунктах от 30 минут до часа. Также, по официальным данным, за зиму произошел лишь один смертельный случай во время падения наледи с крыши.

В конце марта в отставку был отправлен глава Жилищного комитета Валерий Шияна из-за проблем с уборкой зимой.

Фото: pixabay.com

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Теги: глыба льда, лед, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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