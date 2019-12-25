В Петербурге с начала декабря составили 100 протоколов о нарушениях антикоронавирусных мер

Рейды проводятся по всему городу и в разное время суток.

С 1 декабря 2020 в Петербурге Власти Санкт-Петербурга проверили 552 объекта торговли и общепита на соблюдение противокоронавирусных мер. Рейды проводят представители нескольких комитетов Петербурга совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, Следственного комитета, правоохранительными органами Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проверки проходят и в дневное, и в ночное время. Специалисты проверяют наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение разрешенного графика работы (общепит может работать до 23:00), наличие QR-кодов.

По итогам рейдов составили 100 протоколов о нарушениях. В 56 учреждениях сотрудники не носили маски и перчатки. В 63 учреждениях отсутствовал QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности деятельности, а в 8 не было разметки на полу для соблюдения дистанции.

Ранее Piter.TV опубликовал кадры с места одной из таких проверок. Со слов горожан, сотрудники одного из баров, работавшего после 23.00 вопреки запрету властей, увидели машину Росгвардии и закрылись изнутри вместе с посетителями.

Фото: пресс-служба ККИ СПб