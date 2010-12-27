Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к декабрю 2020 года
Вчера, 19:59
0
ProkVad
1520

В Петербурге съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к декабрю 2020 года

0
 
 

Сейчас проект развязки проходит согласования в КГИОП.

К концу 2020 года будет введена развязка с ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга по итогам совещания в Смольном по реализации "дорожных карт" подключения улично-дорожной сети города к Западному скоростному диаметру.

Эта развязка обеспечит второй съезд с ЗСД на Васильевском острове. Он будет выводить на Наличную улицу. Это поможет уменьшить нагрузку на существующую развязку с набережной Макарова.

В течение месяца планируется согласовать планировочное решение по развязке.

Фото: drive2.ru

Теги: зсд , развязка , спб , шкиперский
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5