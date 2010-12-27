В Петербурге съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к декабрю 2020 года

Сейчас проект развязки проходит согласования в КГИОП.

К концу 2020 года будет введена развязка с ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга по итогам совещания в Смольном по реализации "дорожных карт" подключения улично-дорожной сети города к Западному скоростному диаметру.

Эта развязка обеспечит второй съезд с ЗСД на Васильевском острове. Он будет выводить на Наличную улицу. Это поможет уменьшить нагрузку на существующую развязку с набережной Макарова.

В течение месяца планируется согласовать планировочное решение по развязке.

Фото: drive2.ru