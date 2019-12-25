В Петербурге с 22 июня ограничат движение транспорта по Баскову переулку и Смольному проспекту

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на сайте ГАТИ.

ГАТИ рассказала об ограничениях и закрытии дорожного движения в Петербурге с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 июня.

Так, с 22 июня по 15 октября будет ограничено движение транспортных средств по Баскову переулку от улицы Радищева до улицы Восстания в связи с размещением фасадных лесов из-за ремонта фасада здания.

С 24 июня по 27 июля поэтапно начнет ограничиваться и закрываться транспортное движение по Смольному проспекту от улицы Бонч-Бруевича до Смольной набережной в связи с производственными работами по ремонту дорожного покрытия.

Также с 26 июня по 18 июля будет закрыто движение по Смольному проспекту от улицы Бонч-Бруевича до Смольного проезда.

Ранее мы писали, что с 22 по 26 июня будет закрыт ж/д переезд на станции "Рыбацкое".

Фото: Piter.tv