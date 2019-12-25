В Петербурге с 22 июня ограничат движение транспорта по Баскову переулку и Смольному проспекту

ГАТИ рассказала об ограничениях и закрытии дорожного движения в Петербурге с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 июня.
Так, с 22 июня по 15 октября будет ограничено движение транспортных средств по Баскову переулку от улицы Радищева до улицы Восстания в связи с размещением фасадных лесов из-за ремонта фасада здания.
С 24 июня по 27 июля поэтапно начнет ограничиваться и закрываться транспортное движение по Смольному проспекту от улицы Бонч-Бруевича до Смольной набережной в связи с производственными работами по ремонту дорожного покрытия.
Также с 26 июня по 18 июля будет закрыто движение по Смольному проспекту от улицы Бонч-Бруевича до Смольного проезда.
Ранее мы писали, что с 22 по 26 июня будет закрыт ж/д переезд на станции "Рыбацкое".
Фото: Piter.tv
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