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В Петербурге ребенка госпитализировали с территории парка аттракционов
Сегодня, 9:22
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В Петербурге ребенка госпитализировали с территории парка аттракционов

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По предварительным данным, ребенок упал с горки высотой 2,5 метра.

Накануне вечером, 24 мая, в парке аттракционов "Диво Остров" произошел несчастный случай с маленьким петербуржцем. Об этом стало известно ИА "Агентство журналистских расследований".

По предварительным данным, четырехлетний ребенок упал с горки высотой 2,5 метра. Его госпитализировали с переломами и ушибами. Подробностей происшествия пока нет.

Обстоятельства выяснит полиция.

Ранее мы писали, что петербуржца арестовали за роспись детской горки националистическими лозунгами.

Фото: Piter.tv

Теги: аттракцион диво-остров, диво остров, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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