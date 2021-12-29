В Петербурге пункт по профилактике ВИЧ среди трансгендеров прекратил работу из-за угроз

Причина в поступающих угрозах в адрес фонда и его посетителей.

В четверг, 10 февраля, в Петербурге фонд "Гуманитарное действие" (признан иноагентом) прекратил запущенную в прошлом году программу профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей. Об этом рассказали на сайте организации.

Причина в поступающих угрозах в адрес фонда и его посетителей. Как рассказали в публикации, профилактическая деятельность привела к прямым угрозам в адрес нашего фонда и посетителей мобильного пункта, включая появление в нём провокаторов, в связи с чем мы вынужденно останавливаем его работу с данной целевой группой.

НКО приводит в фрагменты сообщении, где горожане агрессивно комментируют активистов и их деятельность. Так, встречаются такие высказывания, как "Сажать их надо за развращение малолетних! Почему они безнаказанно рассекают по Питеру?"; "Шины, шило. Ну, может быть, пузырёк зелёнки"; "В Кемерово пусть тоже запустят. В шахте окажутся. Вместе с автобусом"; "Таких — в бетон"; "Найдётся и на них добрый человек с РПГ".

Директор организации Сергей Дугин заявил, что в целях безопасности сотрудников и представителей этого сообщества останавливается работу мобильного пункта. Кроме этого, с привлечением юристов они рассматривают возможность законного противодействия подобным угрозам.

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Фото: Вконтакте / Фонд "Гуманитарное действие"* / Катя Пойлова

* признан иностранным агентом