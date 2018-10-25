В Петербурге прошли последние в этом году соревнования Кубка Губернатора по триатлону

За последние три месяца в состязаниях показали себя 774 человека.

В Северной столице прошли последние в этом году соревнования Кубка Губернатора по триатлону. После новогодних каникул начнется регистрация на очередную серию стартов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

За последние три месяца в состязаниях показали себя 774 человека. На дистанции вышли и самые юные участники — 300 детей в возрасте от 4 до 13 лет.

Поздравляем участников с наступающим Новым годом и желаем дальнейших успехов! Пресс-служба правительства Петербурга

Кубок Губернатора Северной столицы по триатлону в формате indoor "Триатлон победы" был организован при поддержке Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга, Федерации триатлона России и Федерации триатлона Санкт-Петербурга.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга