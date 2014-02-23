  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пройдет кастинг парикмахеров в новый проект телеканала ТНТ
Сегодня, 18:26
182
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пройдет кастинг парикмахеров в новый проект телеканала ТНТ

0 0

В Петербурге кастинг состоится 11 и 12 декабря.

В Петербурге проведут кастинг парикмахеров для нового шоу на ТНТ. В нем стилисты будут бороться за денежный приз и звание лучшего.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдут кастинги нового проекта ТНТ. В новом шоу "Битва мастеров" 16 лучших стилистов по волосам продемонстрируют свои уникальные умения в борьбе за 1 000 000 рублей и звание лучшего парикмахера страны. Помогут им в этом профессиональные наставники и ведущая ГлюкоZa Наталья Ионова. 

В каждом выпуске проекта участники, которых наставники разделят на две группы, будут получать задания из "звездного конверта" и доказывать, что они лучшие в своей сфере. 

До финала дойдут трое лучших, а главный приз 1 000 000 рублей получит сильнейший. Кастинг в Екатеринбурге пройдёт 5 декабря, в Петербурге – 11 и 12 декабря, в Москве – 14 декабря. О местах проведения станет известно позднее. 

Фото: phxere


 

Теги: кастинг, тнт, шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии