В Петербурге пройдет кастинг парикмахеров в новый проект телеканала ТНТ

В Петербурге кастинг состоится 11 и 12 декабря.

В Петербурге проведут кастинг парикмахеров для нового шоу на ТНТ. В нем стилисты будут бороться за денежный приз и звание лучшего.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдут кастинги нового проекта ТНТ. В новом шоу "Битва мастеров" 16 лучших стилистов по волосам продемонстрируют свои уникальные умения в борьбе за 1 000 000 рублей и звание лучшего парикмахера страны. Помогут им в этом профессиональные наставники и ведущая ГлюкоZa Наталья Ионова.

В каждом выпуске проекта участники, которых наставники разделят на две группы, будут получать задания из "звездного конверта" и доказывать, что они лучшие в своей сфере.

До финала дойдут трое лучших, а главный приз 1 000 000 рублей получит сильнейший. Кастинг в Екатеринбурге пройдёт 5 декабря, в Петербурге – 11 и 12 декабря, в Москве – 14 декабря. О местах проведения станет известно позднее.

Фото: phxere



