В Петербурге оштрафовали еще одну сторонницу осужденных по делу "Сети"*

Девушке назначили штраф в 7 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал еще одну сторонницу осужденных по делу "Сети"*. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, штраф в семь тысяч рублей назначили петербурженке Яне Теплицкой. Неделей раньше суд оштрафовал трех других молодых людей, поддержавших фигурантов дела.

Как и предшественники, Теплицкая была задержана 22 июня у дома №35 по Кирочной улице, где расположено здание 1-го Западного окружного военного суда. Девушка стала участницей митинга и вместе с другими людьми скандировала лозунги "Свободу политзаключенным!", "ФСБ главный террорист!", "Отпускай!", "Дело Сети! Позор власти!", "Тяга к свободе крепче всех тюрем", чем выражала свою позицию по данной проблеме. Сам митинг не был согласован с органами исполнительной власти.

Девушке вменяли статью о нарушении проведении митинга, однако переквалифицировали действия на невыполнение правил поведения при угрозе ЧС.

Также мы рассказывали, что в Петербурге мошенники получили условный срок за миллионные махинации.

Фото: Piter.TV