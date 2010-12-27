На Клочковом переулке неопытная сотрудница передала выручку свадебного салона "курьеру", приехавшего по звонку "директора"

В невском районе двое мужчин обманули сотрудницу, которая не знала голоса начальника.

В Петербурге молодая сотрудница отдала незнакомой женщине дневную выручку свадебного салона по первому же звонку "директора". Девушка не узнала голос начальника, но решила отдать деньги, которые от нее потребовали. В результате мошенники единовременно обогатились на 24 тысячи рублей.

Инцидент произошел вечером 15 апреля в здании под номером 10 на Клочковом переулке Невского района. Изначально в помещении зазвонил стационарный телефон. В трубке продавщица услышала мужской голос, который попросил передать ему сведения о выручке, находящейся в данный момент в кассовом аппарате. После этого "директор" сообщил, что скоро за ними приедет курьер. Через пару минут в офис вошел незнакомец, который и оказался тем самым человеком, которому сотрудница якобы должна была передать выручку. Вместе с деньгами ответственная девушка передала начальнику записку с отчетом о передаче выручки.

Через некоторое время жертва обмана поняла, что оба мужчин были аферистами и обратилас в полицию. По ее сведениям, в салон свадебной одежды приходил немолодой человек в темной одежде и с сединой.

