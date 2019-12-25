В Петербурге приняли закон об обязательной уборке за собаками и прогулках на поводке

Владельцев собак в Петербурге обязали соблюдать новые правила выгула и чистоты.

В Санкт-Петербурге утверждены обновленные нормы, регулирующие содержание домашних собак. Документ принят Законодательным собранием города в третьем чтении и направлен на подпись губернатору.

Согласно новым правилам, горожане обязаны убирать за своими питомцами на улице и выгуливать их исключительно на поводке. Для потенциально опасных пород, а также собак ростом выше 40 см, вводится обязательное использование намордника.

Запрещено оставлять животных без присмотра вне дома, а также находиться с ними на массовых мероприятиях и уличных выступлениях. Разрешение на пребывание собак в магазинах, торговых центрах и заведениях общепита определяется владельцами объектов.

По данным городских властей, в Петербурге насчитывается около 300 тыс. собак, и их количество продолжает расти. Разработанные нормы устанавливают четкие правила содержания питомцев, чтобы обеспечить безопасность как владельцев, так и других жителей города, пояснил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Нарушителей новых правил планируется привлекать к административной ответственности.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)