Расклейщиков плакатов с изображением депутата Дениса Четырбока привлекут к ответственности по двум статьям

Статьи предусматривают административное наказание в виде штрафов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов "Единой России" Законодательного собрания, которые требовали поставить на контроль ситуацию с расклейкой плакатов с изображением парламентария Дениса Четырбока. Депутаты считают, что плакаты с надписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес" являются оскорбительными и клеветническими.

Градоначальник сообщил, что на данный момент полиция решает вопрос о привлечении трех возможных расклейщиков плакатов к административной ответственности за нарушение статьи "Оскорбление" (ст. 5.61 КоАП РФ). Кроме того, возможно привлечение виновных еще по одной статье — ст. 31-й КоАП Петербурга за нанесение самовольных надписей и рисунков.

Для того, чтобы завести уголовное дело о клевете, как требовал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, нужно, чтобы потерпевшие сами обратились с заявлением в полицию. То же самое касается и административного дела о порче имущества.

Районные администрации и муниципалитеты будут следить за тем, чтобы подобные нарушения вновь не повторялись, добавил Беглов.

Фото: пресс-служба ЗакС Петербурга