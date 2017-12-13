В Петербурге изъяли контрафактный алкоголь и табак на 55 тысяч рублей

В Петербурге изъяли 300 литров алкоголя и 150 пачек табачных изделий.

Сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено незаконное хранение и продажа табачных изделий алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В одном из торговых павильонов около железнодорожной станции Лахта Приморского района Санкт-Петербурга владелец нарушил требование Федерального Закона "О государственном регулировании оборота спиртосодержащей продукции". Мужчина осуществлял продажу алкоголя в ларьке, расположенном в непосредственной близости от платформы железнодорожной станции Лахта, то есть на территории, где реализация данной продукции запрещена.

В результате из незаконного оборота изъято около 300 литров спиртосодержащей продукции и более 150 пачек табачных изделий на общую сумму около 55 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении владельца павильона возбуждено административное производство по статьям "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена" и "Нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Санкции по данным статьям предусматривают наложение административного штрафа в размере до 17 тысяч рублей с конфискацией запрещенных к продаже товаров.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО