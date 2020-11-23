В Петербурге появится профсоюз музейных кошек

О создании организации объявят в начале лета.

В четверг, 25 февраля, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен сообщила, что в начале лета в Петербурге планируют создать профсоюз музейных котов. Об этом написали "Невские новости".

Халтунен объяснила, что профсоюз будет защищать подопечных и советовать, как узаконить положение котов в музеях или других культурных учреждениях. Также организация займется подсчетом учреждений, где живут животные, а также помощью в защите их прав.

С первого марта, во Всемирный день кошек, в Петербурге запустят конкурс для определения лучших котов и кошек культурных учреждений. Голосование пройдет на сайте "Республики кошек".

Ранее мы писали, что приюты для собак и кошек появятся в трёх районах Петербурга.

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