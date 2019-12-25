В Петербурге подвели итоги 8-го сезона конкурса 'Нам песня строить и жить помогает'"

Жюри и зрители впервые единогласно выбрали победителя – Екатерину Рикунову из Setl Group.

В Санкт-Петербурге завершился восьмой сезон песенно-творческого конкурса "Нам песня строить и жить помогает", в финале которого выступили 12 участников.

Состав жюри включал известных представителей культурной и общественной сфер. Среди них — артистка Театра музыкальной комедии "Карина Чепурнова", исполнитель "Эдуард Хиль-младший", художественный руководитель театра "Буфф" "Михаил Смирнов", вице-губернатор Санкт-Петербурга "Николай Линченко", а также член совета директоров холдинга "Setl Group" "Илья Еременко". Возглавлял жюри главный режиссёр БКЗ "Октябрьский" "Геннадий Шагаев". Помимо экспертной оценки учитывались итоги голосования зрителей. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

В этом сезоне впервые за всю историю проекта мнения профессионального жюри и аудитории совпали. Победу одержала "Екатерина Рикунова", сотрудница холдинга "Setl Group", с номером "Я агент". Она стала обладательницей главного приза и Приза зрительских симпатий одновременно.

Повторное исполнение номера Екатерины состоится на праздничном мероприятии, посвящённом "Дню строителя", которое запланировано на 7 августа и пройдет в Ледовом дворце.

Финальное шоу завершилось выступлением хора компании "Метрострой Северной столицы", который исполнил традиционную конкурсную композицию — песню "Марш весёлых ребят", создав торжественную атмосферу.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"