В Петербурге подозреваемого в жестоком избиении журналистки Анны Леоновой задержали

Предполагается, что нападавший — ранее судимый уроженец Нижегородской области.

В среду, 1 февраля, в Мурино задержали 40-летнего подозреваемого в нападении на петербургскую журналистку Анну Леонову. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Предполагается, что нападавший — ранее судимый уроженец Нижегородской области. Его доставили в отделение полиции. Также полицейские завели уголовное дело по статье "Побои".

Напомним, мужчина во дворе справлял нужду на припаркованный автомобиль, из-за чего проходящая мимо женщина сделала ему замечание. После замечания мужчина проследовал за петербурженкой, ударил её по голове, а затем начал бить по лицу. Пострадавшая кричала и звала на помощь, но никто ей не помог, обескураженные очевидцы даже не сразу вызвали скорую помощь.

Ранее опубликовали видео избиения петербурженки на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.tv