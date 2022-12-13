В Петербурге подозреваемого в жестоком избиении журналистки Анны Леоновой задержали

В среду, 1 февраля, в Мурино задержали 40-летнего подозреваемого в нападении на петербургскую журналистку Анну Леонову. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Предполагается, что нападавший — ранее судимый уроженец Нижегородской области. Его доставили в отделение полиции. Также полицейские завели уголовное дело по статье "Побои".
Напомним, мужчина во дворе справлял нужду на припаркованный автомобиль, из-за чего проходящая мимо женщина сделала ему замечание. После замечания мужчина проследовал за петербурженкой, ударил её по голове, а затем начал бить по лицу. Пострадавшая кричала и звала на помощь, но никто ей не помог, обескураженные очевидцы даже не сразу вызвали скорую помощь.
Ранее опубликовали видео избиения петербурженки на Суворовском проспекте.
Фото: Piter.tv
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