В Петербурге почтили память десантников Шестой парашютно-десантной роты

За мужество и героизм 22 псковским десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Также 68 солдат и офицеров были награждены Орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

В Петербурге прошла церемония возложения цветов, которая посвящена 23-й годовщине подвига воинов-десантников Шестой парашютно-десантной роты 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом 1 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

В Аргунском ущелье в Чечне 23 года назад десантники под командованием подполковника Марка Евтюхина приняли неравный бой с отрядами боевиков. В результате погибли 84 российских военнослужащих, в том числе пятеро петербуржцев, и от 400 до 500 боевиков. За мужество и героизм 22 псковским десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Также 68 солдат и офицеров были награждены Орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

Ранее в Петербург в преддверии 8 марта привезли около 600 тонн цветов. Страны происхождения товара: Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль.

Фото: piter.tv

