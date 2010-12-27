В Петербурге задержана главный инспектор по трудовой деятельности, которую подозревают в получении взятки

Сотрудницу инспекции труда Лебедеву задержали по обвинению в получении взятки.

Представители экономического отдела правоохранительных органов Петербурга подозревают одну из сотрудниц инспекции труда во взяточничестве. По данным следствия, некая Лебедева взяла денежные средства за то, что закрыла глаза на задержку заработной платы персоналу компании "Умный центр комплексного обслуживания бизнеса". Хотя в должностные обязанности петербурженки входило защищать права трудящихся Северной столицы.

Оперативники установили, что Лебедева занимала пост главного государственного инспектора. Ее специализацией являются правовые вопросы. Генеральный директор организации по финансовому аудиту обратился к 54-летней петербурженке за помощью. Он предложил ей 25 тысяч рублей за то, что она не заметит нарушение законодательства с его стороны. Данным способом мужчина хотел уберечься от серьезного штрафа, который ему грозил.

В ситуации продолжают разбираться сотрудники полиции.