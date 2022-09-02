В Петербурге перевезли почти 6 тыс. детей в лагеря летом 2025 года

Международные делегации из трёх стран доставили на Алые паруса в Петербурге.

С 30 мая по 31 августа 2025 года транспортное предприятие "Пассажиравтотранс", подведомственное городскому Комитету по транспорту, обеспечило перевозку 5976 детей. Для этого было выполнено 176 автобусных рейсов.

Наибольший поток пассажиров пришёлся на маршруты до детского оздоровительного лагеря "Юный строитель" и детского центра "Россонь" имени Ю. А. Шадрина. Отдельный акцент сделан на международные делегации: более 1500 детей из Абхазии, Венесуэлы и Киргизии были доставлены в Петербург для участия в празднике "Алые паруса".

Для обеспечения безопасности использовались современные автобусы, работали водители с высокой квалификацией, проводился дополнительный инструктаж персонала. Автоколонны сопровождали экипажи ГИБДД.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга