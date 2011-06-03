В Петербурге перед судом предстанет экс-чиновник по делу о взятках за уборку

Бывшего замглавы администрации Васильевского района обвиняют в получении 8 млн руб.

Бывший заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Следствие установило, что с февраля 2020 по июль 2023 года чиновник получил от представителя коммерческой компании более 8 млн руб. Деньги, по версии следствия, передавались за покровительство и отсутствие претензий к качеству уборки внутридворовых территорий. В апреле 2024 года фигуранта задержали с поличным при получении 1,5 млн руб. Эти средства предназначались за невмешательство в деятельность другой организации, управлявшей многоквартирными домами. Общая сумма предполагаемых незаконных вознаграждений составила более 6,5 млн руб. На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура требует компенсации для 91-летней женщины, передавшей мошенникам 550 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV