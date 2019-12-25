В Петербурге пенсионер перевёл мошенникам почти 2,5 млн за 19 килограммов "лекарств"

Мошенники пообещали ему лекарство от всех болезней.

Петербургский пенсионер отдал мошенникам почти 2,5 млн рублей ради покупки неизвестных БАДов, якобы лечащих от всех болезней.

По данным источника Piter.tv, 83-летний пенсионер обратился в полицию 17 ноября. Он сообщил, что с сентября по октябрь ему с разных номеров звонили неизвестные. Звонившие представлялись сотрудниками медицинских организаций и предлагали лекарства от всех болезней.

Пожилой мужчина перевёл за покупку 19 килограммов БАДов 2 млн 395 тысяч рублей. Он не обращался долгое время в полицию, так как ждал, что лекарства всё же придут.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге у пенсионерки в магазине украли 91 тысячу рублей и удостоверение инвалида.

Фото: pexels