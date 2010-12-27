Уроженец Карелии изнасиловал 15-летнюю дочку своей бывшей возлюбленной

Мать пострадавшей узнала о случившемся только спустя время.

Жительница Петербурга только недавно узнала, что ее сожитель в прошлом году изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Как сообщает "Политэксперт", злоумышленник заставил школьницу молчать о случившемся.

Известно, что 33-летняя местная жительница пришла в полицию с заявлением о том, что ее бывший возлюбленный надругался над ее 15-летней дочерью. Как выяснилось, 39-летний извращенец специально снял квартиру на юге города и обманом туда заманил десятиклассницу. После случившегося уроженец Карелии пригрозил девочке держать язык за зубами.

Правоохранительные органы начали проверку. Насильника объявили в розыск. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что очевидец сообщил об аварийной посадке гражданского самолета в районе КАД.