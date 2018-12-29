В четверг, 24 января, стало известно о том, что в Петербурге отремонтируют подсветку телебашни за 133 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик обязан будет демонтировать уже непригодные лампы и установмть новые. Завершить капремонт необходимо до 30 ноября 2019 года.
Победителем тендера стало ООО "Светосервис — Санкт-Петербург".
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Фото:pixabay
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