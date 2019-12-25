В Петербурге отремонтировали дороги и тротуары на улицах Лени Голикова, Сикейроса и Комсомола

В Смольном отметили, что у дорожников напряженный график: специалисты стараются успеть отремонтировать как можно больше дорог летом.

В среду, 3 августа, в Смольном рассказали, что в этом году запланировали большой объем работ по проекту "Безопасные качественные дороги". Улицы, которые входят в этот перечень, обеспечивают проезд к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к поликлиникам, школам, детским садам.

По словам губернатора, у дорожников напряженный график, поскольку необходимо максимально использовать возможности летнего сезона.

Уже завершен ремонт улиц Лёни Голикова, Сикейроса и Комсомола. На участках уложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, пешеходные ограждения.

На завершающем этапе также дорожные работы на проспекте Маршала Блюхера.

Фото: Piter.tv