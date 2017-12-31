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В Красногвардейском районе откроют технологическую аптеку для льготных категорий населения
Сегодня, 16:07
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lesjasap
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В Красногвардейском районе откроют технологическую аптеку для льготных категорий населения

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На проспекте Наставников откроют новую аптеку для льготников.

Представители комитета по здравоохранению в Петербурге рассказали об открытии новой социальной аптеки для льготных категорий граждан. Торжественное “перерезание ленточки” состоится в 11 часов 10 января по адресу проспект Наставников, 23. 
 
Известно, что учреждение будет являться подразделением АО “Петербургские аптеки”. Центр оборудуют специальными приборами для сканирования штрих-кодов и програмные системы для перонифицированного отпуска лекарств и выписки. Посетители будут подходить к  фармацевтам с электронными талонами. Сообщается, что в помещении будет организован отдельный зал для обслуживания клиентов.
 
Обеспечить именно эту аптеку современными приспособлениями для граждан было решено из-за удобного расположения к нескольким медицинским учреждениям Красногвардейского района. 
Теги: аптека , красногвардейский район , новые технологии , петербургские аптеки , проспект наставников , сканирование , электронная очередь
Категории: Новости СПб

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