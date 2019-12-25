В Петербурге осудили многодетного отца, который случайно вытолкнул приятеля из окна в Новый год

От полученных травм пострадавший скончался в тот же день в больнице.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Бахтиёра Туйчиева. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в квартире дома №24 на проспекте Ветеранов. Во время конфликта мужчина силой оттолкнул своего приятеля. В результате пострадавший потерял равновесие и выпал из открытого окна. От полученных травм он скончался в тот же день в больнице.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел, что у мужчины четверо несовершеннолетних детей, и его состояние здоровья. В результате Бахтиёр Туйчиев отделался штрафом в размере 100 тысяч рублей и был освобожден из-под стражи в зале суда.

Ранее в суд направили дело предпринимателя, расстрелявшего в Петербурге оперативника.

Фото: Piter.TV