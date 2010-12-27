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В Петербурге осудили наркоторговца, который провозил запрещенные вещества вперемешку с грецкими орехами
Сегодня, 19:29
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге осудили наркоторговца, который провозил запрещенные вещества вперемешку с грецкими орехами

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Преступление было совершено 10 лет назад.

Смольнинским районным судом вынесен приговор  гражданину Таджикистана, который занимался наркоторговлей. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Оказалось, что преступление было совершено 10 лет назад. Для того, чтобы товар не был обнаружен, мужчина положил пакетики с запрещенными веществами в сумку с грецкими орехами. Однако, в ходе  оперативно-розыскного мероприятия  изобретательного наркоторговца задержали.

Суд установил, что мужчина с сентября 2007 года по декабрь 2008 года приобрел на территории Республики Таджикистан на собственные денежные средства наркотическое средство – героин общей массой около 8 кг, которое расфасовал в 8 пакетов

рассказывают в пресс-службе

Мужчина признал свою вину. Суд вынес приговор 9 лет лишения свободы. 

Фото: Pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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