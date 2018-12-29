Петербургскую граффитистку принудили к 100 часам работ за порчу культурных объектов

Суд встал на сторону обвинения, защитив городские памятники архитектуры.

Петербурженка наказана 100 часами обязательных работ за размещение на культурных объектах города граффити. Следствие установило, что фигурантка создала надписи на фасадах "Дома Гагаринского" и "Дома Зуевой". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что местная жительница нанесла баллончиком с краской надпись на здании 118 по Садовой улице, а после перенесла свою деятельность на 116 здание по той же улице. Сторона обвинения отметила, что обвиняемая не собиралась восстанавливать испорченные исторические объекты.

Напомним, что КСП инициировало проверку "Бюро судебно-медицинской экспертизы".

Фото: Piter.tv