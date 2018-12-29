Петербургскую граффитистку принудили к 100 часам работ за порчу культурных объектов

Петербурженка наказана 100 часами обязательных работ за размещение на культурных объектах города граффити. Следствие установило, что фигурантка создала надписи на фасадах "Дома Гагаринского" и "Дома Зуевой". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.
Напомним, что местная жительница нанесла баллончиком с краской надпись на здании 118 по Садовой улице, а после перенесла свою деятельность на 116 здание по той же улице. Сторона обвинения отметила, что обвиняемая не собиралась восстанавливать испорченные исторические объекты.
Напомним, что КСП инициировало проверку "Бюро судебно-медицинской экспертизы".
Фото: Piter.tv
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