В Петербурге опечатали торговые комплексы "Нарвский" и "Эврика" из-за нарушений антиковидных мер

За первую неделю июля было проверено 543 объекта торговли, общепита и сферы услуг.

За неделю, с 1 по 8 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) проверили 543 объекта торговли, общепита и сферы услуг на соблюдение антиковидных мер в 11 районах города.

Сотрудники ККИ совместно со специалистами Роспотребнадзора проверили 11 торговых центров. В их число вошли: "Парад", "Атмосфера", "Порт Находка", "Атлантик Сити", "Питер Радуга", "Нарвский", "Сытный", "Шайба", "Южный", "Эврика", "5 Озер". Также сотрудники проверили торговый комплекс "Лента" на Московском шоссе, магазины и кафе в разных районах города.

Так, сотрудники Роспотребнадзора составили 43 протокола осмотра о нарушениях, а также ограничили деятельность и опечатали торговые комплексы "Нарвский" и "Эврика".

Специалисты отметили, что большинство предприятий соблюдает требования санитарной безопасности. Но нарушения всё равно присутствуют. На днях Фрунзенский районный суд Петербурга приостановил работу кинотеатра "Мираж Синема" на Балканской улице на 17 суток из-за нарушений антиковидных мер.

Фото: gov.spb.ru