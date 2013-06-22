В Петербурге около 250 тыс. мусульман приняли участие в молитвах в праздник Ураза-байрам

Праздник встретили ранним утром 2 мая.

В Санкт-Петербурге сотрудники ГУ Росгвардии приняли участие в обеспечении правопорядка во время празднования Ураза-байрам. Больше всего человек (около 160 тысяч) собралось у Соборной мечети у станции метро "Горьковская".

Еще 40 тысяч верующих совершили праздничный намаз у Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе. В молельный дом на "Сенной" пришли около 20 тысяч человек, в Красном Селе — 15 тысяч человек. Молельный дом на улице Беринга посетили более 2,5 тысяч человек.

Впервые за 2 года праздник прошел в таком массовом формате. В предыдущие 2 года верующих просили воздержаться от посещения мечети из-за эпидемии коронавируса.

Общественный порядок обеспечивали сотрудники ГУ Росгвардии. Нарушений правопорядка не было допущено.

Ураза Байрам знаменует завершение поста священного месяца Рамадан.

Фото: ВКонтакте / Духовное управление мусульман СПб и СЗ России