В Петербурге огласили приговор по уголовному делу о попытке вывода 1,4 млн евро из России

Подсудимый не признал свою вину.

В Петербурге огласили приговор в отношении Алексея Щербакова, который пытался незаконно вывести 1,4 миллиона евро из России. Об этом рассказала Объединённая пресс-служба судов.

Суд установил, что в 2017-м году Щербаков работал в ООО "Анастасия". Организация подписала с ООО "Актуальный телеканал "Война и Мир" агентский договор на поиск и закупку документальных и художественных фильмов. Мужчина оформил фиктивный контракт с кипрской компанией-нерезидентов о приобретении видеоконтента на 1,4 млн евро. В переводе на рубли по курсу ЦБ РФ это получилось более 100 млн рублей. Исполнять прописанные обязательства Щербаков не собирался. Затем он попытался вывести через один из банков всю сумму за границу.

Противоправные действия злоумышленника прервали полицейские ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Щербаков не признал свою вину и заявил о том, что ничего противоправного не совершал. По его словам, он лишь занимался консультациями и передавал информацию между заказчиком и исполнителем, которыми являлись оперативники и основатель компании. Подсудимый считает, что само преступление спровоцировали сотрудники полиции и оказывающие им содействие свидетели.

Куйбышевский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

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