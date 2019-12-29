В Петербурге оформили более 1800 сертификатов на продукты с истёкшим сроком годности

С начала 2020 года мониторинговая группа с помощью системы Меркурий выявила 3 431 ветеринарный сопроводительный документ, оформленный с нарушениями.

С начала года петербургские таможенники оформили более двух тысяч сертификатов на продукты с истёкшим сроком годности. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С начала 2020 года мониторинговая группа с помощью системы Меркурий выявила 3 431 ветеринарный сопроводительный документ, оформленный с нарушениями. Из них 886 оформили на территории Ленобласти, а 2 147 — на территории Петербурга. Самое частое нарушение – оформление документов на продукцию с истекшим сроком годности.

В Петербурге на испорченные продукты оформили более 1800 ветеринарных документов, в Ленобласти – 419. Чаще всего нарушения фиксировались в отношении рыбы, корма, мяса и молочных продуктов.

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Фото: Piter.TV