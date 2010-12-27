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В Петербурге обязали очистить придомовые территории от листвы и мусора
Сегодня, 11:12
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nastya960

В Петербурге обязали очистить придомовые территории от листвы и мусора

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По итогу осеннего месячника возбудили 40 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.

Во всех районах Петербурга после осеннего месячника проверили внутриквартальные территории. Об этом сообщила пресс-служба государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Из 1330 проверенных многоквартирных домов нарушения выявили в 257 (19 %). Управляющим организациям выдали 39 предписаний по устранению нарушений. Также возбудили 40 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.

Около многоквартирных домов плохо убраны дворы, газоны, проезды. В некоторых местах нет урн, валяется мусор и листва. Качественнее всего работы выполнили в Адмиралтейском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском и Приморском районах.

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Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, листва, мусор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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