В Петербурге обязали очистить придомовые территории от листвы и мусора

По итогу осеннего месячника возбудили 40 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.

Во всех районах Петербурга после осеннего месячника проверили внутриквартальные территории. Об этом сообщила пресс-служба государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Из 1330 проверенных многоквартирных домов нарушения выявили в 257 (19 %). Управляющим организациям выдали 39 предписаний по устранению нарушений. Также возбудили 40 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.

Около многоквартирных домов плохо убраны дворы, газоны, проезды. В некоторых местах нет урн, валяется мусор и листва. Качественнее всего работы выполнили в Адмиралтейском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском и Приморском районах.

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Фото: Piter.TV