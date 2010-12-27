В Петербурге недобросовестный водитель иномарки прокатил работника АЗС на капоте

Инцидент произошел на Гражданском проспекте.

Вечером 23 августа, на Граждансмком проспекте водитель протащил на своем капоте работника АЗС. Об этом сообщили в в пресс-службе вневедомственной охраны.

Оказалось, что владелец автомобиля не захотел платить за топливо, поэтому попытался скрыться. Однако недобросовестного покупателя попытался остановить охранник АЗС. В результате недобросовестный автовладелец "прокатил" на капоте мужчину около 20 метров.

Злоумышленника удалось задержать по "горячим" следам. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее мы сообщали о том, что под Выборгом мужчина 4 дня после аварии находился в машине с трупом.

Фото: Pixabay