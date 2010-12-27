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В Петербурге не пустили 20 тонн чая с мухой-горбаткой, вызывающей холеру 
Сегодня, 16:02
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге не пустили 20 тонн чая с мухой-горбаткой, вызывающей холеру 

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Ранее в город прибыл рис с такими же личинками.

Во вторник, 24 сентября, в Петербург прибыло 20 тонн чая из Индии. В нем оказались мухи. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

После тщательной экспертизы специалисты выяснили, что это не простое насекомое, а муха-горбатка. По словам экспертов, этот вид насекомых вреден для человека. Взрослые особи являются переносчиками холеры. Насекомое очень быстро распространяется,  его личинки портят продукты.

Инспекторы Россельхознадзора приняли решение не пускать груз в Северную столицу. 

Отметим, что на прошлой неделе инспекторы ведомства не пустили рис из Индии. Там также оказались имаго многоядной мухи-горбатки.

Ранее мы сообщали о том, что в парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера демонтировали историческую плитку.

Фото:Россельхознадзор

Теги: груз из индии, муха горбатка спб, новости спб, общество, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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