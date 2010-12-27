В Петербурге не хватает 22,5 тысячи мест в детских садах

В Петербурге переизбыток мест в школах, а в детсадах дефицит.

В Петербургских детсадах не хватает 22,5 тысячи мест, а в школах, наоборот, наблюдается профицит на 3,6 тысячи мест. Об этом сообщил на совещании у вице-губернатора Игоря Албина глава СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Арам Гукасян.

Он рассказал, что эти данные получены на основании "температурных карт" обеспеченности социальной и иной инфраструктурой. Также отметил, что анализ обязательств инвесторов и планов бюджета по социальным объектам в 2012-2030 годах показал, что в стройке подобных объектов участвовали или будут участвовать 57 компаний. Весь объем средств бюджета на эти цели за 18 лет - 90 млрд рублей. А объектов, которых насчитали до 2030 года около 212.