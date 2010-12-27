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В Петербурге не хватает 22,5 тысячи мест в детских садах
Вчера, 18:39
1
Shdaria
1186

В Петербурге не хватает 22,5 тысячи мест в детских садах

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В Петербурге переизбыток мест в школах, а в детсадах дефицит.

В Петербургских детсадах не хватает 22,5 тысячи мест, а в школах, наоборот, наблюдается профицит на 3,6 тысячи мест. Об этом сообщил на совещании у вице-губернатора Игоря Албина глава СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Арам Гукасян. 

Он рассказал, что эти данные получены на основании "температурных карт" обеспеченности социальной и иной инфраструктурой. Также отметил, что анализ обязательств инвесторов и планов бюджета по социальным объектам в 2012-2030 годах показал, что в стройке подобных объектов участвовали или будут участвовать 57 компаний. Весь объем средств бюджета на эти цели за 18 лет - 90 млрд рублей. А объектов, которых насчитали до 2030 года около 212.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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    Сегодня 0:01

    Нам официально отказали в месте в детском саде, а теперь отказываться оформлять пособие по уходу за ребенком.

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