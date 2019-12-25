В Петербурге нападение на журналиста "Соты" стало уголовным делом

Инцидент квалифицировали по двум пунктам второй части статьи 115 УК.

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на корреспондента издания "Сота" Петра Иванова в Красногвардейском районе города. Полицейские согласились, что вероятной причиной нападения стала его профессиональная деятельность, передаёт "Фонтанка".

По данным издания, инцидент квалифицировали по двум пунктам второй части статьи 115 УК "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности".

Напомним, что в Петербурге 30 мая напали на журналиста Интернет-издания SOTA и сотрудника аппарата пресс-службы партии "Яблоко". Молодой человек рассказал, что двое неизвестных ждали его у дома. Сначала Иванов подумал, что это соседи. Неизвестные напали на него, ударили по лицу. Один из злоумышленников был в черной маске, куртке и шапке. Мужчина держал бутылку с сине-зеленой жидкостью. Журналист предполагает, что это могла быть зеленка. Перед тем, как скрыться, хулиганы спросили:" Будешь еще *** [ерунду] творить?".

Ранее мы писали, что полиция задержала группу подростков, которые напали на пару около сада Сан-Галли. Под подозрение попал несовершеннолетний.

Фото: piter.tv

