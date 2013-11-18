В Петербурге начали устанавливать первые новогодние ели

Первыми создать новогоднюю атмосферу решило руководство сети гипермаркетов.

В Петербурге начали устанавливать ели к новогодним праздникам. Одну из первых корреспондент Piter.TV заметил у гипермаркета "Окей" на улице Типанова 2-го ноября.

На следующий день петербуржец заснял ель у магазина на Богатырском проспекте. Похоже, что представители бизнеса решили погрузить горожан в атмосферу праздника раньше всех.

Ранее комитет по культуре представил брендбук украшения города к Новому году и Рождеству. В нем показаны основные цвета праздничных вывесок, разрешенные цвета гирлянд и других элементов декора.

Монтаж и установка украшений начнется в 10-ых числах ноября. Ель на Дворцовой установят только в 20-х числах. Петербуржцы выбрали настоящую, а не искусственную.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Дмитрий Еремеев